AI產品成為2023年科技圈最夯的話題，隨著應用持續發展，2024年可望走向邊緣運算，其中AI PC擁有人工智慧與機器學習能力，可提升使用者生產力、娛樂體驗、溝通效率，被視為PC產業未來的救星；法人看好電子五哥的仁寶（2324）、英業達（2356）可望大幅受惠趨勢，加上2024年新的Windows 12作業系統推出，迎來新一波的換機潮，營運動能強勁。
搭載人工智慧技術的AI PC，最快2024年夏天問世，推動筆電市場邁向復甦之路，代工廠仁寶27日股價收在40.2元、漲2.94％，股價創近13年高點，不僅連收三日紅K，均線呈現多頭排列。
英業達日前宣布「VectorMeshTM」嵌入式神經網路處理器（NPU）IP，下半年正式簽約兩家IC設計大廠，美系外資看好其布局策略，將其目標價從50元上調至56.7元；英業達股價開低走高，持續站穩所有均線。
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