受惠AI高速傳輸需求，市場對高頻寬、高速運算的需求大增，先進封裝及異質整合技術的需求激增，華邦電（2344）、威鋒電子（6756）積極搶攻AI商機，AI PC在Intel及AMD新CPU平台上，將支援更高階USB4。
華邦電布局客製化高頻寬記憶體（CUBE），與記憶體封測廠力成策略結盟，搭配力成提供的2.5D及3D封裝服務，加上NOR Flash掀記憶體新漲價潮，營收獲利可望增加，同時滿足邊緣AI運算裝置不斷增長的記憶體需求，預計明年下半年或後年，可望開始小量生產。
法人指出，華邦電等NOR Flash供應商去年底逐步啟動減產後，有效降低市場庫存量，前一段時間業界庫存水位平均約三～四周；近期終端需求回溫引動拉貨效應，OEM及系統廠庫存快速降至僅二周左右，回補庫存迫在眉睫，在需求增加、供給減少下，推升NOR Flash報價漲勢。
威鋒電子積極布局新品VL832 USB4控制晶片，近期取得USB-IF認證，並開始量產出貨，晶片可支援40Gbps高速傳輸，並增加顯示器頻寬，支援四個4K螢幕，完整支援AI PC多工、高效的使用場景。
法人表示，威鋒電子前代VL830已打入全球近50個客戶設計案，從旅行擴充基座到螢幕等，多樣化產品提供動能，升級版VL832可望乘勢而起。
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