台股2024年行情欲小不易，在多頭火種持續蔓延下，也吸引買盤在2023年封關倒數之際搶先卡位，千金股27日傳捷報，M31（6643）大漲逾4％重返千元關卡，成台股第13千金；光學大廠大立光（3008）則挾外資目標價重登3,000元利多，最高衝上2,820元，改寫28個月新高。
法人預期，對比輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等AI巨頭的高市值，台股盤面目前千金股數量仍遠遠落後，後續成長空間大，看好明年台股上半年將會浮現15千金，至於全年則有機會挑戰20千金，且一半以上會是IC設計股；市場也認為，隨聯準會明年將展開降息，高本益比的千金族群將更具優勢。
年終「慶團圓」，台股千金股也陸續歸隊，繼27日聯發科重登千元大關後，股價於相對低檔震盪盤整七個交易日的矽智財（IP）廠M31在27日也跟進，早盤以998元開出後，盤中衝破千元價位，最高更觸及1,045元，終場大漲4.42％重返月線，重新申請加入「千金俱樂部」。
M31基礎元件、高速傳輸兩大IP業務持續增溫，鎖定特殊製程、導入先進製程之策略奏效，營運前景可期。
法人點出，M31晶圓代工平台自早期特殊製程逐漸推進至先進製程，並於第三季開始貢獻營收，目前也已有指標客戶洽談先進製程IP，第四季為傳統旺季，可望迎來高成長，而全年則將挑戰營收年增2成之目標。
高價族群近來喜事連連，前股王大立光甩開需求疲弱陰霾，11月營收以67.9億元改寫歷史新高，月增7.33％、年增30.54％，已連四個月繳出年月雙增佳績，在業績回溫帶動下，外資翻多心態也轉趨明確。
近期已經陸續有三家外資券商將大立光目標價調升至3,000元之上，外資圈最高目標價更是喊上3,200元，以27日收盤價2,810元換算，仍有近14％潛在上漲空間，因此觸發大立光近來股價剽悍，27日續揚1.81％，創28個月新高。
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