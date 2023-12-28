第五屆公益彩券將在明年1月1日正式開賣，台灣彩券表示，第四屆所有電腦型彩券將於今年底停止發行，「威力彩」、「大樂透」最後一期頭獎如無人中獎，頭獎獎金全數分配至貳獎或當期貳獎至肆獎當中有人中獎的獎項，按原配獎比率重新分配獎金。

台灣彩券表示，「38樂合彩」與「雙贏彩」將分別於12月28、30日最後一期開獎，第五屆公益彩券將不再發行「雙贏彩」與「38樂合彩」，其餘八款電腦型彩券與六款刮刮樂新品明年1月1日開賣；而每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」最後一期開獎為12月31日22時。

台彩表示，第四屆公益彩券至今屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本周將陸續停止發行，12月28日開獎的「威力彩」為第四屆最後一期，當晚上8點後即停止銷售，當期如頭獎未開出，但貳獎有人中獎，頭獎獎金將全數分配至貳獎，再由貳獎中獎注數均分所有獎金，但若頭獎與貳獎皆未開出，則獎金全數歸入公益彩券盈餘。

「大樂透」也將於12月29日晚上8點停止發行，台彩說，八種獎項中伍獎至普獎為固定獎金獎項，頭獎至肆獎每注實際中獎金額係由總獎金扣除伍獎至普獎後之餘額，依遊戲規則之獎金分配比率及各獎項實際中獎注數分配；最後一期頭獎若無人中獎，頭獎獎金將調整分配給貳獎至肆獎中有人中獎之獎項，按其原配獎比率重新分配獎金，但若貳獎至肆獎有部分獎項無人中獎，該無人中獎之獎項未送出之獎金將全數歸入公益彩券盈餘。

台灣彩券亦揭露第四屆統計，電腦型彩券第四屆頭獎獎金累計逾1,120億元，臺中市累計開出的頭獎金額及億元以上頭獎中獎注數，皆為全臺之冠；立即型彩券第四屆累積銷售長度約35萬公里，可繞地球8.8圈，百萬元以上獎項則以新北市兌領個數居全臺之冠。