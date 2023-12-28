輔仁大學27日舉行「輔仁大學雅歌藝文沙龍」開幕暨祝聖典禮，富邦金控董事長蔡明興與富邦藝術基金會執行長翁美慧共同出席揭幕儀式，期盼沙龍開幕後，提供校內師生申請進行展演、藝文鑑賞、舉行募款音樂會或畫作義賣等文化活動，讓藝術走進生活中，享受藝術帶來的美好與感動。

輔仁大學雅歌藝文沙龍開幕暨祝聖典禮中，由總主教鍾安住親自主持祝聖祈福禮，在揭牌儀式後，由輔仁大學校長江漢聲、音樂系主任王逸超等師長擔綱的開幕音樂會拉開序幕。校方出席貴賓還包括校牧林之鼎、副校長王英洲、副校長林瑞德、副校長張懿云、副校長謝邦昌、主任秘書吳文彬、前大法官、輔仁講座教授陳新民、輔大醫院院長黃瑞仁、創揚建設董事長林山富、藝文中心主任洪力行、資金與資源發展中心主任朱嘉綺等，富邦金控多位高階主管也參與。

富邦金控長期致力支持藝文推廣，希望讓藝術落實於生活中，蔡明興在致詞時分享「雅歌藝文沙龍」命名的由來，他表示，「雅歌」為引用舊約聖經詩歌智慧書的第五卷，書中首句提到「所羅門的歌，是歌中的雅歌。」「雅歌」象徵「歌中之歌」，代表卓越絕倫的歌之意，也呼應雅歌藝文沙龍成為一個平台，音樂、電影、講座等多樣藝文活動在此舉行，讓藝術融入日常生活，大家都能夠更貼近藝術，享受藝術為生命帶來的美好。

蔡明興表示，從捐贈設立輔大運動館及優秀運動員發展基金、運動選手贊助，一直到藝文推廣，富邦金控與輔仁大學都有很緊密的合作。同時，富邦金控長期以實際行動推廣藝文活動，富邦藝術基金會成立於1997年，27年來以「藝術生活化，生活藝術化」為使命，透過展覽、講座、活動等各形式，讓藝術不再遙不可及，而是以最親近的方式進入大家的生活中，也期盼輔仁大學雅歌藝文沙龍開幕後，有更多精彩、多元的藝文活動在校園中舉行，帶給輔大師生更多藝術的感動。