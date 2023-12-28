中信多功能場域「CTBC 168 Studio」27日開幕，中信金總經理陳佳文指出，此場域共有90坪、加上文薈館達300坪，文薈館記錄中國信託的過去，可看到過去金融服務的樣貌，而CTBC 168 Studio則可「看見未來」。

陳佳文指出，中信CTBC 168 Studio名稱源自現在美國新創科技業流行用門牌號碼作名稱，中信金融園區即位於經貿二路168號，新加坡星展銀也有類似的場域，中信則是台灣第一個，坊間很多金融科技公司，需要展示空間，未來希望吸引更多合作夥伴讓創新有舞台。

中信金科技長賈景光指出，2024年金融科技會鎖定「AI、區塊鏈、雲端」三大亮點。

金總理事長蘇建榮期許「CTBC 168 Studio」能讓金融機構引領金融科技合作，促進國際交流，經濟部中小及新創企業署署長何晉滄則指出，台灣小微、中小企業很多，銀行業還有很大市場開發，相信「CTBC 168 Studio」能加深企業與新創產業共同發展，將臺灣金融科技實力推向國際舞臺。

賈景光指出，此場域有二作用，一是新應用的固定展示，二是與各金融新創業者合作辦創新活動，中信是金融業與金融科技業者的平台，若有好構想或技術，可透過中信創投投資，或協助找投資者。

90坪的空間中由「創新展示區」與「創新活動區」兩大區域組成。創新展示區展示中信科技應用的探索和金融創新成果，首度於全球知名Roblox互動遊戲平臺建構虛擬中國信託金融園區。同時展出攜手內政部警政署打造24小時守護交易安全的「ATM智能防詐車手交易通報系統」、解答減碳疑問並透過信用卡計算消費碳足跡的「綠色偵碳GreenGPT」，及運用虛擬實境（VR）建構的未來虛擬分行「中信元宇宙」。