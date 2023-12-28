【時報-台北電】證交所2023年12月27日集中市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加6.94億元，成為2473.25億元，融券餘額較前一日減少11240張，成為353514張。(資料來源:證交所)

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