距離2023年結束剩二工作日，新光人壽正力拚年底前資本適足率（RBC）回到法定標準200％，金管會也急催新壽儘速完成70億元的增資承諾，新光金27日公告，現增15億元將在12月29日到位。
但公告揭露董事會上獨董許永明持保留意見，新光金在回覆內容中表示，「人壽RBC缺口非增資70億元可支應」，將持續向主管機關溝通爭取監理寬容。
11月因受到新台幣急升衝擊，新光人壽單月虧損88.54億元，前11月累積虧損188.22億元，12月新台幣仍呈現升值，為新壽年底前RBC能否回到法定標準200％增添變數，由於新壽當初有承諾金管會要完成70億元的增資，在金管會急催之下，新壽將在2023年結束前完成15億元的現增。
新壽27日董事會通過私募發行普通股現增案，每股面額10元發行6,666萬股，發行總金額為14.99億元，發行價格為每股22.5元，由原股東100％認購，認股基準日就訂在12月29日，目的為增加自有資本、強化財務結構、提升風險承擔能力及資本適足性。
不過，27日董事會上，新光金獨董許永明則持保留意見。許永明雖同意增資案，但也呼籲新光人壽應儘速規劃現金增資時程。
新光金則在回應獨董要求內容中表示，第一，為符合資本適足要求，確實有必要增資；第二，從討論過程得知新光人壽RBC缺口，實非增資70億元即可支應；第三，日前努力爭取死利差互抵責任準備金及不動產增值利益準備金列入RBC計算，經金管會回函表示所請礙難同意。
新光金也表示，為有效根本解決新光人壽實際資本缺口，以符合RBC達200％，請財管暨投資人關係部，委聘外部顧問公司至新壽作財務診斷，協助評估是否有其他可行自救方案，實地查核為期三個月，並於完成後將建議方案送董事會討論。同時，也將持續向主管機關溝通爭取監理寬容。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：