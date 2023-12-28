距離2023年結束剩二工作日，新光人壽正力拚年底前資本適足率（RBC）回到法定標準200％，金管會也急催新壽儘速完成70億元的增資承諾，新光金27日公告，現增15億元將在12月29日到位。

但公告揭露董事會上獨董許永明持保留意見，新光金在回覆內容中表示，「人壽RBC缺口非增資70億元可支應」，將持續向主管機關溝通爭取監理寬容。

11月因受到新台幣急升衝擊，新光人壽單月虧損88.54億元，前11月累積虧損188.22億元，12月新台幣仍呈現升值，為新壽年底前RBC能否回到法定標準200％增添變數，由於新壽當初有承諾金管會要完成70億元的增資，在金管會急催之下，新壽將在2023年結束前完成15億元的現增。

新壽27日董事會通過私募發行普通股現增案，每股面額10元發行6,666萬股，發行總金額為14.99億元，發行價格為每股22.5元，由原股東100％認購，認股基準日就訂在12月29日，目的為增加自有資本、強化財務結構、提升風險承擔能力及資本適足性。

不過，27日董事會上，新光金獨董許永明則持保留意見。許永明雖同意增資案，但也呼籲新光人壽應儘速規劃現金增資時程。

新光金則在回應獨董要求內容中表示，第一，為符合資本適足要求，確實有必要增資；第二，從討論過程得知新光人壽RBC缺口，實非增資70億元即可支應；第三，日前努力爭取死利差互抵責任準備金及不動產增值利益準備金列入RBC計算，經金管會回函表示所請礙難同意。

新光金也表示，為有效根本解決新光人壽實際資本缺口，以符合RBC達200％，請財管暨投資人關係部，委聘外部顧問公司至新壽作財務診斷，協助評估是否有其他可行自救方案，實地查核為期三個月，並於完成後將建議方案送董事會討論。同時，也將持續向主管機關溝通爭取監理寬容。