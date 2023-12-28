364天期國庫券標售利率

央行27日受財政部委託標售364天期國庫券300億元，決標貼現率升至1.18％，較去年12月28日發行的同天期國庫券，上升約0.03個百分點，為2008年4月的2.15％以來新高，也就是金融海嘯以來的最高水準。

364天期國庫券為財政部因應國庫所需而發行，在公開市場工具視為「類公債」，也和央行發行的364天定存單，都是相似的無風險資金工具。近五年364天期國庫券都在12月發行。

銀行資金調度主管指出，反映今年3月央行仍有升息半碼（0.125個百分點），11月364天期國庫券利率如預期繼續上揚，但最終決標貼現率為1.8％，超乎市場原先預估介於1.19％～1.22％之間，顯示市場預期台灣央行將跟著美國腳步，後續可能開始討論降息，因此，在利率上也不敢喊太高，就怕標不到鎩羽而歸。

根據央行統計，本期364天期國庫券共吸引738.6億元的資金進場投標，較去年12月同天期下降；投標倍數2.46倍，雖低於上期的2.51倍，仍算是非常踴躍。最終結果300億元籌碼由銀行抱回98.31％、搶下294.9億元籌碼，票券業拿下1.69％、共5.1億元，證券、保險業均空手而歸，顯示銀行業資金去化壓力仍大，進場搶標仍以銀行為主。

觀察近期364天期國庫券標售，2021年同天期利率僅0.39％，去年隨著央行啟動升息，透過緊縮市場資金抑制通膨，2022年同天期利率暴增近兩倍、達1.15％，今年3月央行仍升息半碼，反映升息效應，市場對於今年同天期利率上升並不意外。

而以投標倍數2.46倍來看，市場投標熱度仍踴躍。銀行主管表示，市場資金還有去化需求，且著眼於當前台股上漲，外資持續匯入，新台幣匯價上揚，加深市場標售意願，貨幣供給將逐步增加，「大家也不再害怕、勇敢標」，且要求價格也不會太高，利率低於市場預期，「就怕想標卻標不到」。