香港財庫局及金管局27日聯合公布公眾諮詢文件，針對有關監管穩定幣發行人的立法建議收集意見，諮詢期自27日起至2024年2月29日。同時，金管局也將推出「沙盒」安排，向有意並已有具體計畫在香港發行法幣穩定幣的發行人，傳達監管期望及提供合規指引。
穩定幣是一種藉參考某些資產（通常為法定貨幣）來維持穩定價值的虛擬資產。持有者可以用法定貨幣向穩定幣發行人換取同等價值的穩定幣，或以穩定幣換回同等價值的法定貨幣。此舉讓持有者在區塊鏈上擁有具穩定價值的代幣，並以此減少市場滯礙及碎片化的情況，促進整體市場的交易效率。
另外，若配合使用智慧合約（一種儲存在區塊鏈的程式），穩定幣也可作為「可程式化貨幣」，用於執行複雜的交易。例如在商業合約之中，當提供貨物或服務的一方履行某特定的合約條件，買方支付的穩定幣就會自動過帳。
香港財庫局局長許正宇表示，隨著6月起實施虛擬資產交易平台發照制度，監管法幣穩定幣發行人的立法建議，是促進香港Web3生態系統發展的又一重要措施。相關發照、監管和執法安排的落實，可以妥善管理與香港穩定幣發展相關的實際和潛在風險，並與國際標準保持一致。
香港金管局總裁余偉文表示，金管局支持金融創新，同時也認為需要制訂必要的監管規則和標準，以推動虛擬資產生態系統的長遠、可持續和負責任發展。
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