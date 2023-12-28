大陸電動車產業崛起，業內競爭逐漸白熱化，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）最新傳出，預計將在上海超級工廠推出暢銷車款Model Y的改款車型，最快將於2024年年中開始量產。
外媒引述消息人士透露，相比於10月升級的Model Y增加輪圈設計和多色氣氛燈，傳出將於2024年量產的新款Model Y是運動型多用途車，外觀和內裝變化會更加明顯。
生產方面，首批最新款Model Y將由特斯拉上海工廠第二期生產，預計將在新年假期期間停產約一周，以進行局部升級，在大規模生產之前，尚需做更多調整。然而，陸媒觀察者網27日引述特斯拉對於市場消息回應表示，「有關內容是不實消息」。
外媒引述數據顯示，特斯拉上海工廠成立於2019年，目前生產的電動車占特斯拉全球電動車交付量的半數以上，已經成為特斯拉在全球主要的出口中心。2023年前11個月，特斯拉上海超級工廠交付超85萬輛電動汽車，年增30％，所生產電動汽車熱銷亞太、歐洲等海外地區。儘管特斯拉憑藉旗下Model 3與Model Y兩大熱銷車款，在全球保持強大競爭力，但11月數據顯示，特斯拉在大陸生產的Model雙車銷量，年減幅高達17.8％，創下自2022年12月以來，銷量最大的年減幅。
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