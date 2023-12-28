中國國際貿易促進委員會27日公布10月全球經貿摩擦指數顯示，全球經貿摩擦有加劇趨勢，監測的13個主要行業中，電子行業經貿摩擦指數居冠。此外，19個國家或地區的涉中經貿摩擦指數較9月上升，持續處於高位。

貿促會數據顯示，10月全球經貿摩擦指數為305，持續處於高位區間，較上年同期上升44個點，比上月上升124個點。全球經貿摩擦措施涉及金額較去年同期上升29％，較上季上升43.6％，全球經貿摩擦有加劇趨勢。

從產業指數看，電子、機械設備、運輸設備、醫藥、輕工業和化學工業成為經貿摩擦措施的主要衝突點。在監測範圍內的13個主要產業中，電子業經貿摩擦指數居首。

從國別指數看，墨西哥、美國和土耳其經貿摩擦指數在20個國家或地區中排名前三。美國、歐盟和韓國經貿摩擦措施涉及金額排名前三。與去年同期相比，美國和歐盟保持高位，墨西哥和土耳其從低點升至高位，且較上年同期均有較大幅度提升。

涉中經貿摩擦方面，19個國家或地區涉中經貿摩擦指數為1,426，處於高位，較上月上升94個點，其中，美國最高，其次是土耳其，歐盟排名第三。10月19個國家或地區涉中經貿摩擦措施涉及金額較去年同期上升23.2％，較上季上升77.1％。電子、機械設備、輕工業、醫藥及運輸設備產業涉中經貿摩擦指數處於高位。

值得注意的是，10月19個國家或地區實施的33項貿易救濟措施有7項針對中國，包括：10月4日，歐盟對自中國進口的純電動載人汽車啟動反補貼調查。10月10日，土耳其對中國進口的檸檬酸啟動反傾銷調查。10月25日，美國對中國進口的鋁製平版印刷板啟動反傾銷和反補貼調查。10月31日，美國對中國進口的鋁型材啟動反傾銷和反補貼調查。10月31日，土耳其對中國進口的熱軋板捲啟動反傾銷調查。