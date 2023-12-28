今年以來工業企業利潤年增率

大陸國家統計局27日公布11月規模以上工業企業利潤年增29.5％，增速較10月明顯加快，也是連續第四個月正成長。統計局表示，隨著宏觀政策效應持續顯現，國內需求逐步恢復，工業生產加快回升。其中，原材料行業貢獻最大，但是行業改善不平衡現象依舊明顯。

統計局數據顯示，11月全國規模以上工業企業利潤年增率較10月大幅加快26.8個百分點。累計今年前11月，工業企業利潤年減4.4％，降幅較前十月收窄3.4個百分點，延續3月以來逐月收窄走勢，利潤降幅是年內首次收窄至5％以內。

統計局工業司統計師于衛寧分析，工業企業營收連續五個月回升，帶動利潤加快恢復。工業生產加快回升，產銷銜接水準較上年同期提高，推動企業營收持續改善。

分企業類型看，今年前11月，國有控股企業實現利潤人民幣（下同）2.24兆元，年減6.2％，股份制企業實現利潤5.16兆元，下降3.1％，外商及港澳台商投資企業實現利潤1.62兆元，下降8.7％，私營企業實現利潤2兆元，增長1.6％。

分產業看，原物料業對工業利潤改善貢獻大。前11月，原料製造業利潤年減幅較前十月收窄8.5個百分點，帶動規上工業利潤降幅收窄1.8個百分點，是貢獻最大的產業。

此外，裝備製造業獲利持續成長。前11月，裝備製造業利潤年增2.8％，成長速度較前十月加速1.7個百分點，拉動規模以上工業利潤成長0.9個百分點。

路透報導，中國光大銀行分析師周茂華表示，11月工業產值和利潤的雙雙成長反映出製造業整體持續改善。宏觀政策、去年基數較低以及季節性因素也促成上漲趨勢。

但周茂華說，並非所有領域都在改善，工業領域不平衡現象依然明顯，高科技和設備製造業利潤快速成長，而房地產相關產業仍受到利潤萎縮的擠壓。希望看到「優化」的宏觀政策組合來支撐成長。

英大證券首席宏觀經濟學家鄭後成表示，數量、利潤率以及基數效應均對11月工業企業利潤總額累計年增率形成支撐，不過價格仍然是拖累因素。他認為，考慮基數因素，預計12月工業企業利潤總額累計年增率較大機率在11月的基礎上上行，但是年內轉正機率較低。此外，預計生產者價格在可預見的未來仍將面臨壓力。