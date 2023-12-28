美國政府日前拒絕撤銷兩款侵權Apple Watch的進口禁令後，蘋果被迫自26日起在美國下架商品，但蘋果依舊堅持沒有侵權並提出上訴。

蘋果在26日提交的法院文件中表示，政府若繼續禁止進口Apple Watch Series 9及Ultra 2，將對蘋果造成「無法挽回的傷害」。

這起案件源自2021年，美國醫療科技公司Masimo控告Apple Watch Series 9及Ultra 2內建的血氧偵測功能侵犯Masimo技術專利。美國國際貿易委員會（ITC）在今年10月裁定蘋果侵權，並下令禁止進口這兩款Apple Watch。

一般而言，美國政府有權撤銷國際貿易委員會的禁令，但美國貿易代表戴琪卻表示「經過審慎考慮後」拒絕撤銷禁令。

蘋果官網已自12月21日起下架這兩款Apple Watch，12月26日最終進口禁令生效後，全美蘋果專賣店也下架這兩款商品。Apple Watch產品線的舊款商品例如Apple Watch SE目前仍在美銷售，且海外地區仍可銷售上述兩款被控侵權的商品。

蘋果為了讓上述兩款Apple Watch盡快在美恢復銷售，已向美國海關暨邊境保護局提交改版設計，預計1月12日裁定是否開放進口改版後的產品。蘋果也請求美國聯邦巡迴上訴法院允許蘋果在等候裁定期間，繼續在美國銷售這兩款Apple Watch。