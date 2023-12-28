【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231227)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
遠百(2903) 鈊象(3293) 統振(6170) 高技(5439) 中興電(1513)
中美晶(5483) 合勤控(3704) 合正(5381) 台表科(6278) 東浦(3290)
長榮鋼(2211) 精剛(1584)
2.連續賣超四日的股票：
華星光(4979) 威盛(2388) 榮剛(5009) 信昌電(6173) 倉和(6538)
3.連續賣超三日的股票：
統一(1216) 曜越(3540) 仁寶(2324) 大聯大(3702) 原相(3227)
菱生(2369) 敦泰(3545) 榮創(3437) 建準(2421) 廣穎電通(4973)
4.連續賣超二日的股票：
漢翔(2634) 亞電(4939) 堤維西(1522) 緯創(3231) 毅嘉(2402)
新興(2605) 華航(2610) 長榮航(2618) 昆盈(2365) 景碩(3189)
文曄(3036) 國統(8936) 海華(3694) 宇環(3276) 寬魚國際(6101)
育富(6194) 良維(6290) 信錦(1582) 系統電(5309) 大學光(3218)
耿鼎(1524)
5.轉買為賣的股票：
宏碁(2353) 日月光投控(3711) 工信(5521) 上詮(3363) 永捷(4714)
正德(2641) 光頡(3624) 大國鋼(8415) 上曜(1316) 中天(4128)
精華(1565) 亞力(1514) 長榮(2603) 中鴻(2014) 世紀鋼(9958)
五鼎(1733) 中工(2515) 世界(5347) 高力(8996) 東洋(4105)
精材(3374) 矽統(2363) 明泰(3380) 環球晶(6488) 至上(8112)
力旺(3529) 華泰(2329) 富喬(1815) 旭軟(3390) 康舒(6282)
力特(3051) 松上(6156) 高僑(6234) 華容(5328) 九豪(6127)
聯嘉(6288) 冠軍(1806) 合一(4743) 建舜電(3322) 中砂(1560)
瑞基(4171) 定穎投控(3715) 旺玖(6233) 前鼎(4908)
6.賣超前20名：
電子股：
仁寶(2324) 宏碁(2353) 建準(2421) 至上(8112) 華泰(2329)
威盛(2388) 世界(5347) 中美晶(5483) 緯創(3231) 敦泰(3545)
信錦(1582) 菱生(2369) 海華(3694)
傳產股：
長榮航(2618) 華航(2610) 中工(2515) 工信(5521) 國統(8936)
大成鋼(2027) 聯嘉(6288)
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