【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231227)

1.外資連續買超五日以上的股票：

中鋼(2002) 潤泰全(2915) 群創(3481) 新普(6121) 致新(8081)

彰銀(2801) 永豐金(2890) 合晶(6182) 矽創(8016) 佳總(5355)

常珵(8097) 中光電(5371) 佳邦(6284) 安國(8054)

2.連續買超四日的股票：

台積電(2330) 晶宏(3141) 友達(2409) 合庫金(5880) 建國(5515)

宣德(5457) 鴻準(2354) 富旺(6219)

3.連續買超三日的股票：

鴻海(2317) 和碩(4938) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891)

台塑化(6505) 南亞(1303) 台泥(1101) 聯電(2303) 晟德(4123)

台灣高鐵(2633) 漢磊(3707) 彩晶(6116) 華南金(2880) 台新金(2887)

玉山金(2884) 臺企銀(2834) 遠傳(4904) 廣達(2382) 技嘉(2376)

矽格(6257) 台塑(1301) 台化(1326) 頎邦(6147) 農林(2913)

南港(2101) 力麒(5512) 智邦(2345) 鈺創(5351) 中裕(4147)

致伸(4915) 智易(3596) 華通(2313) 均豪(5443) 中環(2323)

元山(6275) 朋程(8255) 旭品(3325) 富采(3714)

4.連續買超二日的股票：

華碩(2357) 中華電(2412) 元大金(2885) 中租-KY(5871) 上海商銀(5876)

國建(2501) 潤泰新(9945) 興富發(2542) 佳世達(2352) 誠美材(4960)

金居(8358) 亞昕(5213) 宜鼎(5289) 王道銀行(2897) 福邦證(6026)

聯亞(3081) 開發金(2883) 第一金(2892) 新光金(2888) 兆豐金(2886)

遠東銀(2845) 三商壽(2867) 群益證(6005) 康和證(6016) 宏遠證(6015)

國票金(2889) 華票(2820) 金寶(2312) 神達(3706) 精英(2331)

國光生(4142) 華新(1605) 聯發科(2454) 美時(1795) 中石化(1314)

台勝科(3532) 遠東新(1402) 新纖(1409) 萬海(2615) 台船(2208)

慧洋-KY(2637) 燁輝(2023) 勤美(1532) 大亞(1609) 廣積(8050)

友訊(2332) 茂迪(6244) 聯合再生(3576) 智原(3035) 偉詮電(2436)

群聯(8299) 類比科(3438) 南茂(8150) 華邦電(2344) 威剛(3260)

穩懋(3105) 台玻(1802) 昇達科(3491) 映泰(2399) 擎亞(8096)

松瑞藥(4167) 精成科(6191) 台燿(6274) 欣興(3037) 幃翔(6185)

萬泰科(6190) 海韻電(6203) 廣運(6125) 憶聲(3024) 久正(6167)

元太(8069) 久元(6261) 光洋科(1785) 優群(3217) 亞通(6179)

先進光(3362) 力致(3483) 順達(3211) 普誠(6129) 晶焱(6411)

聯陽(3014) 太景*-KY(4157) 長興(1717) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547)

美琪瑪(4721) 力積電(6770) 藥華藥(6446) 聯傑(3094) 坤悅(5206)

波若威(3163) 台星科(3265) 佶優(5452) 愛普*(6531) 品安(8088)

5.轉賣為買的股票：

寶成(9904) 立端(6245) 神盾(6462) 創惟(6104) 新鉅科(3630)

英業達(2356) 宏捷科(8086) 大同(2371) 康那香(9919) 橘子(6180)

智冠(5478) 陽明(2609) 揚智(3041) 伍豐(8076) 欣銓(3264)

浩鼎(4174) 台虹(8039) 台郡(6269) 聯茂(6213) 中探針(6217)

僑威(3078) 新日興(3376) 福華(8085) 廣明(6188) 萬潤(6187)

奇鋐(3017) 協禧(3071) 雙鴻(3324) 家登(3680) 驊訊(6237)

健喬(4114) 智擎(4162) 笙泉(3122) 新建(2516)

6.買超前20名：

金融股：

新光金(2888) 玉山金(2884) 元大金(2885) 開發金(2883) 永豐金(2890)

臺企銀(2834) 台新金(2887) 國泰金(2882) 第一金(2892) 兆豐金(2886)

電子股：

聯電(2303) 華邦電(2344) 台積電(2330) 群創(3481) 英業達(2356)

晶豪科(3006) 友達(2409) 力積電(6770)

傳產股：

陽明(2609) 華新(1605)

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