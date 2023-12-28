【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231227)
1.外資連續買超五日以上的股票：
中鋼(2002) 潤泰全(2915) 群創(3481) 新普(6121) 致新(8081)
彰銀(2801) 永豐金(2890) 合晶(6182) 矽創(8016) 佳總(5355)
常珵(8097) 中光電(5371) 佳邦(6284) 安國(8054)
2.連續買超四日的股票：
台積電(2330) 晶宏(3141) 友達(2409) 合庫金(5880) 建國(5515)
宣德(5457) 鴻準(2354) 富旺(6219)
3.連續買超三日的股票：
鴻海(2317) 和碩(4938) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891)
台塑化(6505) 南亞(1303) 台泥(1101) 聯電(2303) 晟德(4123)
台灣高鐵(2633) 漢磊(3707) 彩晶(6116) 華南金(2880) 台新金(2887)
玉山金(2884) 臺企銀(2834) 遠傳(4904) 廣達(2382) 技嘉(2376)
矽格(6257) 台塑(1301) 台化(1326) 頎邦(6147) 農林(2913)
南港(2101) 力麒(5512) 智邦(2345) 鈺創(5351) 中裕(4147)
致伸(4915) 智易(3596) 華通(2313) 均豪(5443) 中環(2323)
元山(6275) 朋程(8255) 旭品(3325) 富采(3714)
4.連續買超二日的股票：
華碩(2357) 中華電(2412) 元大金(2885) 中租-KY(5871) 上海商銀(5876)
國建(2501) 潤泰新(9945) 興富發(2542) 佳世達(2352) 誠美材(4960)
金居(8358) 亞昕(5213) 宜鼎(5289) 王道銀行(2897) 福邦證(6026)
聯亞(3081) 開發金(2883) 第一金(2892) 新光金(2888) 兆豐金(2886)
遠東銀(2845) 三商壽(2867) 群益證(6005) 康和證(6016) 宏遠證(6015)
國票金(2889) 華票(2820) 金寶(2312) 神達(3706) 精英(2331)
國光生(4142) 華新(1605) 聯發科(2454) 美時(1795) 中石化(1314)
台勝科(3532) 遠東新(1402) 新纖(1409) 萬海(2615) 台船(2208)
慧洋-KY(2637) 燁輝(2023) 勤美(1532) 大亞(1609) 廣積(8050)
友訊(2332) 茂迪(6244) 聯合再生(3576) 智原(3035) 偉詮電(2436)
群聯(8299) 類比科(3438) 南茂(8150) 華邦電(2344) 威剛(3260)
穩懋(3105) 台玻(1802) 昇達科(3491) 映泰(2399) 擎亞(8096)
松瑞藥(4167) 精成科(6191) 台燿(6274) 欣興(3037) 幃翔(6185)
萬泰科(6190) 海韻電(6203) 廣運(6125) 憶聲(3024) 久正(6167)
元太(8069) 久元(6261) 光洋科(1785) 優群(3217) 亞通(6179)
先進光(3362) 力致(3483) 順達(3211) 普誠(6129) 晶焱(6411)
聯陽(3014) 太景*-KY(4157) 長興(1717) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547)
美琪瑪(4721) 力積電(6770) 藥華藥(6446) 聯傑(3094) 坤悅(5206)
波若威(3163) 台星科(3265) 佶優(5452) 愛普*(6531) 品安(8088)
5.轉賣為買的股票：
寶成(9904) 立端(6245) 神盾(6462) 創惟(6104) 新鉅科(3630)
英業達(2356) 宏捷科(8086) 大同(2371) 康那香(9919) 橘子(6180)
智冠(5478) 陽明(2609) 揚智(3041) 伍豐(8076) 欣銓(3264)
浩鼎(4174) 台虹(8039) 台郡(6269) 聯茂(6213) 中探針(6217)
僑威(3078) 新日興(3376) 福華(8085) 廣明(6188) 萬潤(6187)
奇鋐(3017) 協禧(3071) 雙鴻(3324) 家登(3680) 驊訊(6237)
健喬(4114) 智擎(4162) 笙泉(3122) 新建(2516)
6.買超前20名：
金融股：
新光金(2888) 玉山金(2884) 元大金(2885) 開發金(2883) 永豐金(2890)
臺企銀(2834) 台新金(2887) 國泰金(2882) 第一金(2892) 兆豐金(2886)
電子股：
聯電(2303) 華邦電(2344) 台積電(2330) 群創(3481) 英業達(2356)
晶豪科(3006) 友達(2409) 力積電(6770)
傳產股：
陽明(2609) 華新(1605)
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