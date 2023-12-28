【時報-台北電】周三(27日)台指期開平走高，突破17800整數大關後再創波段新高，盤中漲幅一度達140點，叩關17900。電設指自從確認打底轉強後，連6漲勢頭強勁，續漲1.1%。電零指、半導指繼重回五日線之上，轉為短多格局後，分別續漲0.8%、1.2%，其中半導指再創波段新高。
統一期貨表示，自21日指數出現意外拉回後，外資續買台股，帶動台指期連四日走升，且漲幅隨著外資買超額同步放大，在半導指、電設指、電零指三大主流類股同步延續短多趨勢下，有利台指續漲。
統一期貨觀察，外資夜盤加碼2100口空單，日盤減碼2627口空單，未平倉淨空單降至-9798口；十大特定法人加碼816口空單至-6834口。外資夜盤做空，但日盤追高回補，空單部位仍高，但現貨大買，以避險看待。十大特法逢高小幅加碼空單，變動不大中性偏空看待。(編輯：廖小蕎)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：