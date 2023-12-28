【時報-台北電】周三(27日)台指期開平走高，突破17800整數大關後再創波段新高，盤中漲幅一度達140點，叩關17900。電設指自從確認打底轉強後，連6漲勢頭強勁，續漲1.1%。電零指、半導指繼重回五日線之上，轉為短多格局後，分別續漲0.8%、1.2%，其中半導指再創波段新高。

統一期貨表示，自21日指數出現意外拉回後，外資續買台股，帶動台指期連四日走升，且漲幅隨著外資買超額同步放大，在半導指、電設指、電零指三大主流類股同步延續短多趨勢下，有利台指續漲。

統一期貨觀察，外資夜盤加碼2100口空單，日盤減碼2627口空單，未平倉淨空單降至-9798口；十大特定法人加碼816口空單至-6834口。外資夜盤做空，但日盤追高回補，空單部位仍高，但現貨大買，以避險看待。十大特法逢高小幅加碼空單，變動不大中性偏空看待。(編輯：廖小蕎)

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