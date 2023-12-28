【時報-台北電】週二在耶誕節的長假結束後，美股在今年最後一週開門紅，標普500上漲0.42%逼近歷史高位，費半漲超1.8%再創歷史收盤新高。週三加權指數延續上漲動能，盤面上權值股表現強勢，台積電、聯發科分別勁揚1%及4%，AI、PC族群依舊火熱，航運貨櫃三雄續彈，終場大盤上漲139.77點，收17891.5點。

永豐期貨表示，台指期週三上漲125點至17859點。價差方面，台指期逆價差擴至-32.5點，電子期逆價差縮至-1.94點，金融期逆價差擴至-2.25點。現貨部分，三大法人買超344.64億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1985口至-3264口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加340口至-12235口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加816口至-6834口。

永豐期貨表示，台股不僅連兩日收實體紅K棒，且續創今年以來新高，技術面KD、MACD指標呈黃金交叉向上，上漲力道轉趨強勁，預料台股有望在封關前挑戰萬八關卡。（編輯：沈培華）