【時報-台北電】此前美股上揚激勵，周三(27日)台指開高走高，電子權值股領漲，加上AI PC熱度不減，帶動相關類股持續發威，加上紅海緊張情勢再起，貨櫃三雄出現漲勢，終場成交量2947.54億元，加權指數上漲139.77點、漲幅0.79%、收在17891.5點，突破17800點，朝萬八關卡邁進。

元富期貨表示，隨著熱錢持續湧入，周三台指多頭氣盛，續創今年以來新高，目前指數站穩在所有均線之上，且均線呈現多頭排列走勢、持續向上走升，多方架構明確，投信季底作帳及2023封關行情可期。(編輯：廖小蕎)

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