2023年以來，港股成交慘淡，造成本地券商經營困難。港媒報導，年內共有32家券商停業，過去三年已有逾100家券商結束營業。香港金融服務業代表預期，2024年上半年本地券商經營環境仍充滿挑戰。
2023年前11個月，港股日均成交額僅港幣1,056億元，年減15％。恒生指數12月27日收漲1.74％至16,624.8點，但年內累計下跌17.48％。
香港明報報導，12月以來，已有多家券商宣布收縮或終止業務。結好證券18日當周內部通告指出，傳統經紀的佣金收入出現「斷崖式」下跌，因此會縮減經紀業務成本，並分階段裁減經紀人。另外，大眾證券12月初通知客戶，交易系統已於10月底停止運作，並把原定於11月1日終止提供交易服務，延長到12月底，該公司屆時會同步終止及結清客戶的交易帳戶。
香港證監會季報顯示，截至9月30日，香港持牌機構及持牌人士分別為3,236家及45,014人，與2022年同期相比減少38家機構與570人。
香港金融服務界立法會議員李惟宏表示，過去三年，已有超過100家券商停業，反映出傳統經營模式困難，且外圍因素也加劇券商經營壓力，預期2024年上半年本地券商經營環境仍充滿挑戰。李惟宏認為，香港券商需要升級轉型，例如拓展ETF、期貨及商品等。在低迷環境下，中小券商如果不能獨自堅持，可以考慮收購合併，將會有更多協同效應，同時也希望港府拓展中東、東協等市場。
香港證券業協會主席高鵑表示，本地券商「結業潮」不會突然好轉，不惡化已算好，審慎看待前景。除了大盤低迷以外，監管成本也不斷上升，但佣金又無法上升。由於券商都是投資者，生意若無利可圖，就會選擇退出。
有業者認為，這波「結業潮」是歷來最嚴重，因為以往就算情況再差，也不會像這波低潮長達三年之久。行業生態已經改變，客戶從電話下單，變成手機下單，業者從原先的高佣金變成零佣金，客戶行為改變後就不會再走回頭路。
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