大陸商務部日前宣布中止ECFA對台的12項石化產品關稅減讓，各界擔心陸方是否會有下一步動作，對此國台辦發言人陳斌華27日表示，與ECFA有關的任何問題都可以在「九二共識」基礎上，通過兩岸協商予以妥善解決。如果民進黨一意孤行，繼續堅持台獨立場、拒不悔改，支持有關部門依據規定採取進一步措施。

國台辦27日舉行例行記者會，陳斌華表示，ECFA是在「九二共識」的共同政治基礎上簽署實施的。與ECFA有關的任何問題都可以在「九二共識」基礎上，通過兩岸協商予以妥善解決。但由於民進黨頑固堅持台獨立場，拒不承認「九二共識」，破壞兩岸協商的政治基礎，是ECFA相關問題難以得到解決的根本原因。

陳斌華表示，民進黨上台前攻擊ECFA，上台後不僅拒不承認「九二共識」，勾連外部勢力謀獨挑釁，將台灣推向兵兇戰危險境，還對大陸變本加厲實行歧視性貿易限制政策，既要享有ECFA的紅利，又違反ECFA和WTO相關規定，導致大陸相關部門必須中止ECFA部分產品的關稅減讓。

陳斌華強調，相關部門決定中止ECFA部分產品關稅減讓，合理合法，有據有節，是正常的經濟行為。

但對台中止ECFA的12項石化產品關稅減讓後，大陸官方隨即恢復石斑魚輸陸，針對這樣的「軟硬兩手」政策可能會影響台商投資意願，陳斌華說，關於台灣地區石斑魚恢復輸入，是大陸秉持「兩岸一家親」理念，在綜合評估台灣地區農漁業者整改措施基礎上進行的，體現了大陸始終尊重、關懷、造福台灣同胞，也體現陸方重視台灣農漁民等基層民眾的訴求與利益。

至於台商投資大陸會不會受到影響，陳斌華說，數字會說話，今年前九月，台商投資大陸的項目數年增23.9％，實際使用台資金額年增7.5％，兩岸貿易額將近2,000億美元，仍然保持高位運行，充分說明兩岸的經濟交流合作、融合發展的光明前景沒有變，台商投資大陸的決心沒有變，大陸作為台商投資的最佳目的地的特點沒有變。

陳斌華說，大陸經濟前景是不是看好，台商最清楚，台商的投資數據最有說服力。在以中國式現代化過程中，台商台企發展的機會會更多、舞台會更大，也一定會一如既往取得更大、更好發展。