大陸經濟下行壓力持續，房地產行情低迷和消費停滯成為兩大挑戰，日經新聞調查顯示，各機構經濟學家預測2024年大陸經濟成長率平均值為4.6％，顯示多數觀點認為，明年經濟增速將遜於2023年。更有專家示警，且若房地產危機繼續惡化，成長率恐將降至2.9％。

日經新聞和日經QUICK新聞公布調查顯示，2024年成長率預測區間為4.4％～5％，較2023年預測值放緩，主要原因是2023年經濟存在低基數影響，而明年特殊因素消失，許多專家認為經濟動能本身較弱。

報告顯示，大陸經濟復甦面臨多重課題，調查結果集中在「房地產市場的低迷」，其次是「脆弱的消費者心理」，而且大陸房地產不振與消費內需不足互相影響，進而對經濟復甦造成影響。

標普全球評級亞太區首席經濟學家Louis Kuijs預測，2024年大陸經濟增速為4.6％，但其示警，若房地產危機惡化，有可能進一步降至2.9％。惠譽評級亞太區主權評級首席分析師Jeremy Zook指出，2024年大陸房地產銷售和開工數據進一步下滑的可能性高。

對於2023年經濟表現，大陸官方提出「5％左右」的成長目標，與專家平均預測的5.2％相符。其中，凱基證券分析師陳浩將2023年的增長率預期上調0.2個百分點至5.3％，強調規模以上工業增加值顯示出超預期的成長，生產呈現復甦趨勢。

展望明年，三井住友資產管理首席亞洲經濟學家佐野鐵司認為，在需求不足加劇的情況下，如果增加供給，則商品價格就會下降，發生意料之外的庫存增加。他認為暫時性的產量增加，不會帶來本質上的復甦。