軟銀（SoftBank Group）26日釋出重大利多，表示將獲美國電信業者T-Mobile US價值75.9億美元的股票，無須付出額外成本。受此激勵，軟銀27日股價一度狂漲7％，觸及二個多月高點。

軟銀26日晚間宣布，由於已達成軟銀旗下Sprint和T-Mobile US合併時的協議條件後，軟銀已通知T-Mobile US須配發4,875萬股普通股。

軟銀27日早盤股價竄升7％至6,528日圓（約45.84美元），漲幅終盤收斂至4.23％，以6,357日圓作收。

根據軟銀的美國電信事業Sprint與T-Mobile US的合併協議，倘若T-Mobile在2025年12月底以前成交量加權平均價格（VWAP）達到特定門檻，軟銀即可取得T-Mobile股份。

此交易使軟銀持有的T-Mobile US股份由目前的3.75％增加至7.64％，是繼今年9月晶片設計商安謀（Arm）風光上市後，軟銀投資組合的上市資產價值又獲得重大挹注。軟銀今年雖累計上漲約12％，仍遜於日經225指數同期狂飆將近30％。

麥格理（Macquarie）分析師高丁（Paul Golding）表示，「這讓軟銀可計算的上市股權價值在資產負債表裡的比重增加，更好的是，這也提高可融資股權相對於負債的比例。」

這家由孫正義執掌的日本投資巨擘過去大舉投資於亟具前景的新創公司，但近年來遭逢一連串投資失利，包括近期共享辦公室業者WeWork破產，使其財報表現大受打擊。

安謀近期股價亮眼，自股票公開發行（IPO）後累計飆44％，為軟銀帶來利多。T-Mobile US交易使軟銀對Sprint投資內部報酬率達25.5％。