據市調機構Canalys最新報告指出，隨著消費者有意添購新的個人電腦（PC），PC銷售低迷狀況可望於2024年告一段落。而民眾對對於搭載人工智慧（AI）功能的設備需求攀升，也將進一步提振PC市場。
Canalys分析師卡迪（Ben Caddy）與傑索普（Kieren Jessop）指出：「在2023年PC市場艱困的一年結束之際，我們終於看到曙光。消費者打算更新疫情期間購買的PC，加上具AI功能的新裝置即將問世，PC市場2024年可望恢復8％的成長率。」
Canalys表示，微軟2025年10月14日將終止支援Windows 10作業系統，符合該公司十年支援週期原則，而這可能進一步帶動新款PC銷售表現。
研究機構IDC也指出：「2024年時，大量老舊的商用PC使用時間將超過四年，因此需要更新。這剛好遇到Windows 11系統轉移潮，預估2024年PC市場可望較2023年成長3.4％。」
IDC數據顯示，2020年全球PC銷售創2010年以來最大增幅，原因是疫情帶動遠距辦公與在家學習需求升高。但2023年第三季全球PC出貨量僅6,850萬台，較2022年同期暴跌7.2％。
自2022年初以來，PC出貨量連數季下滑，理由包括整體經濟遭遇逆風、零售與企業需求疲弱及企業減少資訊科技（IT）預算。
但Canalys認為，生成式AI熱潮促使消費者追求新穎產品，希望藉此提升產能與娛樂體驗，而這可能提振PC銷售。該公司預估，2027年出貨的PC裡高達6成具備AI功能。
PC大廠惠普（HP）執行長羅瑞斯（Enrique Lores）上個月表示，該公司2024年下半年預計推出AI電腦，這不僅有助於提振他們業績，更能推動PC市場明年加倍成長。
IDC分析師表示，AI電腦最初可能主攻企業用戶，但隨著成本降低與日益普及，勢必打入更廣泛的大眾市場。
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