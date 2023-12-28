輝達今年股價走勢

美股自2023年10月底以來強勁反彈，令投資人對於2024年股市前景樂觀以待。華爾街券商分析師推薦20檔標普500指數股票，其中繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）被列為投資首選，2024年平均目標價落在668.11美元，這意味著該公司股價仍有36％的上漲空間。

輝達26日股價揚升0.92％，每股收報492.79美元，今年迄今累計大漲244.25％。

投資人如今深信美國聯準會（Fed）此波升息循環已結束，且Fed暗示明年至少降息3碼，這使得標指自10月底以來的漲勢獲得進一步動能。

數據顯示，標指2023年迄今漲幅達到25.9％，逆轉2022年下跌18.1％的頹勢。但該指數自2021年底以來僅揚升3.1％。

財經媒體MarketWatch在評估標普成份股企業評級之後，發現有92家公司享有至少75％的「買進」或類似評級，再根據分析師平均目標價格共識，從中挑選20檔「2024年最具上漲潛力的股票」。

其中前三名為輝達、太陽能面板製造商First Solar與油田服務商Halliburton。後兩者平均目標價為170.39美元與36.59美元，股價上漲空間分別估達36％與34％。

分析師預期，輝達在供應圖形處理器（GPU）給資料中心方面可望維持市場領先地位，且該公司支持企業客戶推出人工智慧（AI）技術的能力持續增強。

MarketWatch指出，輝達將他們從AI熱潮獲得的大筆利益投資於新創公司，希望能夠賺取更多金錢。輝達在這方面拉開與其他晶片製造商的距離，而這正是該公司在「美股七雄」中脫穎而出的原因。

至於2024年股價預估漲幅排名第四～第十名的企業分別是：農糧巨擘Bunge Global（漲幅估33％）、生科公司Bio-Rad實驗室（32％）、賭場龍頭業者拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands，32％）、石油服務供應商斯倫貝謝（Schlumberger，31％）、汽車零件供應商LKQ（29％）、車用零件供應商Aptiv（28％）與達美航空（27％）。