反映這一年來美國通膨和就業市場強勁，年終購物旺季消費者支出年增3.1％，而耶誕節前夕的買氣超越黑五，成為今年銷售額最高的一天。另外，梅西百貨拉長戰線，將促銷活動延至明年初。

據萬事達卡SpendingPulse統計，11月1日至12月24日期間，美國零售銷售額未經通膨調整較去年同期成長3.1％。不含汽車及旅遊服務，網路零售額年增6.3％，而實體店面銷售額則是成長2.2％。

這次年終購物季為最長的假期之一，橫跨黑色星期五到平安夜共31天。

耶誕節前的周六，也就是12月23日，據市調機構統計當日銷售額高達470億美元，比預期高出20億美元，使其成為本季最大的購物日，而黑色星期五緊追在後。

此外，許多消費者預計購物季末價格會下跌，因此等到最後一刻才搶購節日禮物。據統計，11月平均每日銷售額為149億美元，而12月1～15日期間平均每天銷售額138億美元。

截至12月16日止，非必需日用百貨的單位銷售量與去年相比下降6％，然而特定類別仍是節日主打產品，像是拼裝玩具和毛絨玩偶為最熱銷的兒童用品，對於成人來說則是知名美妝及和攜帶式水壺。

另外，數據顯示部分商品銷售出現疲軟情況，電子產品和珠寶的銷售額逐年下滑。不過，由於民眾在外用餐且菜單價格上揚，餐廳銷售額成長最為強勁。

耶誕節後一周對零售商來說日漸重要，有些連鎖店如梅西百貨，甚至在平安夜之前就將促銷活動延長至2024年1月初。

全美零售協會預測，11～12月年終假期銷售額上看9,604億美元，成長率介於6％至8％之間。