韓國《東亞日報》報導，半導體產業競爭日趨激烈令各國相繼推出產業政策，而日本更是祭出龐大補助金吸引國內外業者投資設廠，相較之下，韓國半導體產業政策缺乏補助金，未來十年內恐被日本超越。
記憶體晶片大廠美光（Micron）在日本廣島興建DRAM晶片廠，獲得日本政府補助39％建廠成本，讓成本競爭力提升5％至7％。
由於先進半導體廠房設備昂貴，再加上日本當地勞工及其他成本在亞洲各國當中相對偏高，因此半導體業者在日本設廠動輒投資數兆日圓。日本政府為了吸引海外業者赴日設廠，除了宣揚國內眾多半導體上游供應商能滿足供應鏈需求之外，也大方提供補助金來減輕業者負擔，連帶提升日本出廠的產品競爭力。
以美光為例，該公司目前在全球DRAM晶片市場市占排名第三，但有了日本政府大力相助，未來有機會拉近與三星電子及SK海力士的市占距離。
台積電近年也在日本政府積極拉攏之下，選擇在熊本設廠。日本經濟產業省在去年6月宣布，台積電與索尼、Denso共同投資的熊本一廠最高可獲得4,760億日圓（約33.4億美元）補助，比例相當於建廠成本的一半。
日本半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明先前曾表示，日本政府將對台積電熊本二廠提供建廠成本三分之一的補助，但日本內閣在今年11月通過的近2兆日圓半導體補助方案決定對台積電熊本二廠補助9,000億日圓，比例超過三分之一。
上述半導體補助方案除了造福海外業者之外，也對日本晶片製造商Rapidus補助5,900億日圓，落實日本政府雙管齊下吸引國內外半導體業者投資日本的策略。
韓國科學技術院（KAIST）電機電子工程學系教授Kim Jeong-ho表示：「（日本）成本競爭力提升可望扭轉局勢。」韓國國會雖在今年3月通過的晶片法案中擴大對半導體廠房投資計畫的減稅優惠，但未提供現金補助，令產業人士擔心韓國半導體業逐漸被日本超越。
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