拜晶片設計巨頭安謀（Arm）、線上雜貨配送平台Instacart今年上市的加持，那斯達克證交所可望再度擊敗紐約證交所，連續第五年在IPO（首次公開募股）爭霸戰勝出。

數據供應商Dealogic資料顯示，今年那斯達克IPO募資額達136億美元，領先紐約證交所的104億美元。

有市場老手指出，美國兩大證券交易所的IPO競爭，有助紐約吸引力凌駕倫敦或香港，成為全球企業上市目的地首選。

今年選擇在那斯達克IPO的企業，包括英國矽智財大廠安謀、線上雜貨配送平台Instacart、太陽能技術供應商Nextracker等。9月中旬正式在那斯達克掛牌的安謀，成為今年全球規模最大IPO案。

那斯達克上市業務全球主管史諾（Karen Snow）表示：「綜觀我們整體經濟，出現世代交替及強烈的數位轉型趨勢，確實給那斯達克發揮優勢的機會。」

至於近年都是那斯達克手下敗將的紐約證交所（NYSE），今年吸引從嬌生分拆的消費者醫療保健業務Kenvue、德國潮牌勃肯鞋（Birkenstock）、快速休閒餐飲品牌Cava、行銷自動化平台Klaviyo等前來上市。籌資44億美元的Kenvue，是今年第二大IPO案。

照數據供應商Dealogic資料，在IPO活動大爆發的2021年，那斯達克籌資額高達1,980億美元，遠勝紐約證交所的1,160億美元。然美國這兩大證交所的籌資差距已見縮小，讓NYSE看到曙光。

那斯達克和紐約證交所的IPO競爭激烈，但它們因此大賺手續費，交易量也增加。那斯達克的掛牌手續費，一般來說比紐約證交所低廉。

股市震盪加上聯準會利率政策籠罩不確定性，2023年的IPO活動放緩，不少企業將上市時程延到2024年，這包括醫療保健支付商Waystar、安全認證公司UL Solutions。