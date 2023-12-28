紅海再傳商船遇襲讓愈來愈多油輪公司決定繞道，讓人擔心中東地區局勢進一步惡化而影響石油出口，刺激油價26日大漲，布蘭特原油期貨站上80美元大關，並觸及近一個月最高。
但隨著部分重要航運商恢復紅海航道，讓油價得以拉回。國際期油27日盤中回跌約0.8％，紐約西德州報75美元，倫敦布蘭特報80.50美元。
美國國防部26日表示，美軍在紅海擊落葉門叛軍「青年運動」（Houthi）針對商船發動攻擊的十多架無人機和數枚飛彈。
儘管青年運動稍早宣稱對一艘商船發動飛彈攻擊，並朝以色列出動無人機攻擊，但美國主導的聯軍反擊而展現其護航能力。
包括丹麥馬士基（Maersk）和法國達飛海運（CMA CGM）等部分航運巨頭在聯軍護航下，正恢復其貨船通過紅海航線。
德國航運龍頭赫伯羅德（Hapag-Lloyd）會在27日決定是否跟進。
新加坡券商Phillip Nova分析師薩赫德瓦（Priyanka Sachdeva）說，儘管航運業因商船在紅海面對攻擊威脅而暫停紅海航線或繞道而行，但外界對全球供應鏈受多大影響仍有不同看法。目前投資人密切觀察紅海局勢發展來研判市場反應。
由於以色列揚言將在未來幾個月內，持續在加薩地區採取軍事行動來對付巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯，而青年運動以支持巴勒斯坦為名在紅海和亞丁灣攻擊商船，因此專家認為以色列的未來舉動，將是影響市場情緒的主要因素。
油價自12日的近六個月低點開始強勁回升的因素之一，是市場預期美國聯準會即將降息，有助提振經濟成長而增加能源需求。
但從12月中旬開始不斷發生青年運動在紅海攻擊商船後，就成為刺激油價大漲的主因。
其他左右油價的因素，還包括美國原油庫存的變動情況。路透在26日調查顯示，市場預期美國上周原油庫存量減少260萬桶。若庫存量真的減少，可能刺激油價走高。
由於耶誕節連假關係，美國石油協會（API）和美國能源資訊局（EIA）延後一天至27日和28日，各自公布美國上周原油庫存量數據。
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