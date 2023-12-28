根據統計，全世界已有26億人過重或肥胖，占人口比例38％，若依此趨勢推估，2035年將增至40億人，占比升至51％。肥胖已成當今世代亟待解決的問題，世界肥胖聯盟疾呼，「對世界經濟的衝擊與COVID-19相當」，這包括較易染疫與罹患重病、嚴重慢性病及生產力流失等，肥胖不再只是個人體態問題，更影響國家經濟實力消長。

■肥胖對經濟的衝擊與COVID-19相當

有鑑於減肥商機龐大，丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）旗下糖尿病藥Ozempic轉型為「瘦瘦針」業績風生水起，美國製藥大廠禮來（Eli Lilly）的減肥藥Zepbound臨床數據亦有優異表現而獲准上市，強勁的市場需求吸引業者爭相投入。

對許多人而言，減重是一條漫長且充滿挫折的路，因饑餓感真實地難以抗拒。最新研究認為肥胖與意志力的關係並不如想像中大，真正的影響是生物學因素，是大腦在決定人們身上應該攜帶多少脂肪，透過調節人的進食量來維持設定的脂肪量，「身體會捍衛自己的體重」，印第安納大學伯明頓分校化學家迪馬奇說。身體還會記憶脂肪最多的時刻，節食只能讓脂肪細胞的體積變小，不會消失，只要偶爾多吃，脂肪細胞便會立即回補能量使身材復胖。基於肥胖容易導致各種重大疾病，世界衛生組織及歐盟委員會已將肥胖列為慢性疾病，美國聯邦醫療保險正評估將減肥藥納入覆蓋項目。

當我們進食時，小腸會分泌數種腸泌素，「類升糖素胜肽-1（GLP-1）」（蛋白質最小單位是胺基酸，兩個以上的胺基酸就形成胜肽）是其中一類，一方面可促進胰臟分泌胰島素，幫助身體吸收血中葡萄糖，也抑制升糖素分泌，減少肝臟繼續製造葡萄糖；另一方面還能延緩胃排空（胃一旦排空就會產生飢餓感），並作用於腦部下視丘使產生飽足感，達到抑制食慾效果，不過GLP-1最大問題是幾分鐘內就會被體內的降解酶代謝，作用時間短。

■大廠搶進，各擅勝場

諾和諾德所開發的Semaglutide模擬GLP-1的結構與作用，透過變更第八胺基酸與外加脂肪酸以延長作用時間至十小時以上，也促進藥物分子與血液中的白蛋白結合，使藥物能藉其輸送全身。因為Ozempic在血糖下降後就不再促進分泌胰島素，不像施打人工胰島素可能過度作用反造成低血糖，亦具有保護心血管、腎臟及降低體重的效果，副作用尚不嚴重，因此深受糖尿病患者喜愛。基於其降低體重的意外效果，諾和諾德開發相同成分，但以治療減肥為主要用途的藥品Wegovy，每周注射量較高，成為解決肥胖問題的重要武器。

禮來開發的減肥藥Zepbound則同時模擬GLP-1及「葡萄糖依賴胰島素刺激胜肽（GIP）」兩種腸泌素作用，GIP也能夠促進胰島素分泌，但與GLP-1不同的是它會促進升糖素分泌，且沒有作用於腦部使產生飽足感的效果。實驗發現，若病人處於慢性高血糖狀態下則GIP無法正常發揮功效，但若合併GLP-1與GIP施用則有相輔相成的效果。在各自臨床三期試驗中，Wegovy可減重約15％，Zepbound可減重約21％看起來似乎效果較好，但兩者直接比較（head-to-head）試驗結果要到2025年才會完成，禮來Zepbound藥價便宜20％，但諾和諾德Wegovy擁有長期的數據證明其安全性和益處，雙方各擅勝場。

■市場規模估將達千億美元

其他業者也虎視眈眈準備加入戰局，包括瑞士羅氏大藥廠同意以27億美元收購美國減肥藥開發商Carmot Therapeutics，該公司研發的CT-388減肥候選藥甫取得令人振奮的第一期試驗成績；阿斯特捷利康（AZ）以20億美元取得上海Ecogene減重候選新藥ECC5004獨家授權。由此趨勢看來，GLP-1或GLP-1/GIP促效劑是目前減肥藥的研發主流。但此減肥藥並非沒有缺點，除了停用藥物會立即復胖外，專家發現使用該藥一年後效果會開始減弱，因身體逐漸對藥物產生耐受性，體重下降到一定程度後便降不下去，其後甚至還略微回升。

華盛頓大學醫學助理教授哈根表示，人體的構造就是為了對抗體重減輕，因此隨著體重的減輕，新陳代謝會減慢，減重「會調低恆溫器」，這是許多人即使在減重手術後或在嚴格限制熱量攝取期間體重也會反彈的原因，「只有正確的減重飲食永遠不會失效」，亞東醫院黃聖煒醫師說。此外，研究人員也擔心這些藥物可能助長社會對瘦身的執著，但體型並不總是健康狀況的良好預測指標。

展望未來，媒體樂觀估計減肥藥市場將達到1,000億美元，這將是繼1998年威而鋼（Viagra）以來的另一個藥品熱潮，但其長期效果如何則有待觀察。過去的減肥名言「管住嘴、邁開腿，沒有一勞永逸的藥物」將被觀察是否繼續適用。