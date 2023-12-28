北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩已下令軍隊、軍火工業和核武部門加快戰爭準備，以因應美國的空前「對抗舉動」。（譯者：陳正健）1121228

#北韓 #金正恩 #戰爭 #軍隊 #軍火工業 #核武