老公寓缺陷多，扣除房屋老舊的問題，光是能不能接受每天爬樓梯到4、5樓，正反兩派網友們就吵翻天了，有位網友以切身經歷表示，中老年人完全不適合住老公寓，不是早已買好新大樓做準備，就是打算賣掉公寓搬去新大樓。
有位網友認為，老公寓4、5樓只是上樓多花幾分鐘，但房價可以比較便宜，如果房子保養得好也很可以住很久，好奇大家是不是真的完全不考慮購買老公寓。
話題引起熱烈討論，許多人認為，就算要買老公寓，最高3樓是極限，「佩服每天爬4樓的，光想個要外送取餐就要爬8樓，想到就累」、「拿重物時有差，每週採買就有感了」、「以後東西壞掉叫維修，對方願不願意爬也是問題。」
有網友以自身經驗指出，中老年人完全不適合住公寓，老鄰居都紛紛搬去新大樓了，「受傷或年老退化時就知道痛苦和辛苦，以前舊公寓的鄰居，2樓老先生老太太都過世，3樓夫妻在退休後賣掉公寓搬去電梯大樓，4樓夫妻快退休，早買電梯房預備搬過去。」
此外，有年輕人直言，台灣房價居高不下，能有自己的房子已經相當不容易，爬樓梯的問題就等到以後再考慮，「有多少能力就多少事，沒錢就只能爬樓梯」、「有個地方先住，以後老了再打算。」
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