目前國內實支實付醫療險可採副本理賠，每人投保以3張為限，但有部分民眾用多張副本理賠，變相「靠生病賺錢」，金管會為了讓實支實付險回歸「損害填補」，未來理賠金額不可超過實際醫療支出。政府拋出改革方案後，掀起網友熱列討論，有人回應「養病也要錢啊」、「重點是很多健保不給付」。
中國時報報導，保險局副局長蔡火炎表示，現在醫療收據多已電子化，很難區分醫療收據正副本，實支實付醫療險勢必要朝向「損害填補」做改革，不溯及既往舊保單，在新制度推出前，民眾已投保的保單，按照原來契約理賠方式處理。
蔡火炎強調，新制希望採取損失分攤機制，也就是保戶同一筆醫療費用支出，對應保戶有效的實支實付保單，做損失分攤，理賠總額不能超過實際支出的醫療費。
舉例來說，保戶王先生的醫療費用是1萬元，他向三家保險買了3張實支實付醫療險，目前雖然可理賠3萬元，但未來實支險回歸「損害填補」，只能理賠1萬元。
儘管實支險新制上路時間尚未確定，已引發有多張保單的網友熱議，有人表示「市場機制，政府管太多！」、「會保險不就買保障嗎？」、「要不順便立個法 當年沒出險保費全退」、「還好 業務沒騙人 早買好了」、「『損害填補』做改革？那如果損害大於填補，政府要補助嗎？感覺金管會的改革都是有利於業者的」。
還有網友認為，這是商業保險不是社會保險，民眾有力繳，保險公司有能力收，就要有能力理賠，不然繳保險費做什麼?
另有網友提到，當初保險業務員推第二張保單時說，原本實支實付只能cover住院費手術費，請假住院的薪水需要第二張保單cover，這樣才不會沒工作時造成經濟負擔...。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：