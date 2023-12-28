目前國內實支實付醫療險可採副本理賠，每人投保以3張為限，但有部分民眾用多張副本理賠，變相「靠生病賺錢」，金管會為了讓實支實付險回歸「損害填補」，未來理賠金額不可超過實際醫療支出。政府拋出改革方案後，掀起網友熱列討論，有人回應「養病也要錢啊」、「重點是很多健保不給付」。

中國時報報導，保險局副局長蔡火炎表示，現在醫療收據多已電子化，很難區分醫療收據正副本，實支實付醫療險勢必要朝向「損害填補」做改革，不溯及既往舊保單，在新制度推出前，民眾已投保的保單，按照原來契約理賠方式處理。

蔡火炎強調，新制希望採取損失分攤機制，也就是保戶同一筆醫療費用支出，對應保戶有效的實支實付保單，做損失分攤，理賠總額不能超過實際支出的醫療費。

舉例來說，保戶王先生的醫療費用是1萬元，他向三家保險買了3張實支實付醫療險，目前雖然可理賠3萬元，但未來實支險回歸「損害填補」，只能理賠1萬元。

儘管實支險新制上路時間尚未確定，已引發有多張保單的網友熱議，有人表示「市場機制，政府管太多！」、「會保險不就買保障嗎？」、「要不順便立個法 當年沒出險保費全退」、「還好 業務沒騙人 早買好了」、「『損害填補』做改革？那如果損害大於填補，政府要補助嗎？感覺金管會的改革都是有利於業者的」。

還有網友認為，這是商業保險不是社會保險，民眾有力繳，保險公司有能力收，就要有能力理賠，不然繳保險費做什麼?

另有網友提到，當初保險業務員推第二張保單時說，原本實支實付只能cover住院費手術費，請假住院的薪水需要第二張保單cover，這樣才不會沒工作時造成經濟負擔...。