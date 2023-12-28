即將迎來2024新年，政府陸續推出多項補貼方案，根據勞動部勞工保險局行事曆，1月共有「14大補貼」可以領，將於1月11日開始發放國民年金保險生育給付等，中時新聞網小編為您統整各項給付入帳日期。
值得注意的是，在明年1月新制方面，勞保老年年金法定請領年齡方面，若要請領「全額」需年滿64歲，即民國50年次出生勞工，必須在114年才能請領「全額」勞保退休金。
1月11日
▲國民年金保險生育給付
1月15日
▲國民年金保險喪葬給付
1月18日
▲國民年金保險生育給付
1月19日
▲老農津貼
▲農民月退休儲金
1月25日
▲國民年金保險老年基本保證年金
▲國民年金保險原住民給付
▲國民年金保險生育給付
1月30日
▲勞保年金給付
▲職保年金給付
▲勞退月退休金(首發案)
1月31日
▲產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
▲國保身心障礙年金給付併計勞保年資
▲國民年金保險老年年金給付
▲國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
▲國民年金保險遺屬年金
▲國民年金保險喪葬給付
文章來源：勞保局行事曆
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