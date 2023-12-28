「紐約時報」今天控告OpenAI及微軟公司（Microsoft）未經許可使用該報數以百萬篇文章，以幫助訓練聊天機器人為讀者提供資訊。

紐約時報（The New York Times）指出，該報是首個控告OpenAI及微軟的美國主要媒體機構，原因其作品相關版權問題。OpenAI是熱門人工智慧（AI）平台ChatGPT開發商，微軟則是OpenAI投資者及AI平台Copilot創造者。

紐時在紐約曼哈頓聯邦法院提交訴狀，控告OpenAI及微軟試圖「免費使用紐時在新聞業的巨額投資」，利用紐時內容提供替代方式，對讀者傳遞訊息。

此外，紐時還表示：「在不付費情況下使用紐時內容，來創造替代紐時並搶走其讀者的產品，並不具有『變革性』。」

對此，OpenAI及微軟未立即作出回應。兩家公司曾指稱，使用受版權保護的作品來訓練AI產品，構成「合理使用」。（譯者：陳正健）1121228