為避免不肖份子透過手段冒領統一發票獎金，財政部再祭2大防弊措施，未來即使到超商領小獎，超商也要與戶政系統連線，經身分認證後才能兌領；其次，如領獎人使用兌獎APP冒領獎金，該APP領獎功能會被停止領獎1年，新制自2024年1月1日起實施。

財政部2022年防止透過取得大量小額發票「洗發票」取得獎金措施後，已經有具體的效果。惟不肖份子冒領發票獎金手段日新月異，包含設立假的營業人購買發票、開假發票，目的是為了中發票獎金；藉由超商身分驗證較為寬鬆，偽冒假的發票、假身分證冒領；以及去網站上搜尋他人中獎發票，掃QR-Code冒領獎金等。

為進一步防止民眾這些作弊行為，財政部修正《統一發票兌獎多元服務作業要點》，增加2項防弊措施。

在防止個人透過偽冒發票、偽冒身分證，冒領獎金上，以往四獎、獎金4000元以上的大獎，以及雲端發票專屬百萬獎，要到金融機構兌領，金融機構會先連線到戶政系統，確認真實身分後才可兌領。六獎200元，五獎1000元等小獎，會到超商兌領，超商店員辨別發票真偽後，予以兌領。未來即使到超商兌領小獎，也要掃身分證條碼、透過戶政系統連線，確認真實身分後才可兌領。財政部官員強調，民眾兌領時間不會因此拉長。

為避免有心人士在網路上掃他人QR-Code冒領中獎發票獎金，未來透過兌獎APP冒領獎金，經查證屬實的話，APP就會喪失領獎功能1年。官員表示，1年過後兌獎功能會自動解鎖，如被鎖期間，確實有發票中獎時，就必須到超商事務機（KIOSK）印出小白單兌領。官方統計，財政部統一發票兌領APP下載數已達580多萬人次。