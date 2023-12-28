隨著股市交易熱絡，有很多YouTuber網紅會分享自身投資經驗與策略，但講者不一定有相關金融資格、資歷及專業背景，接收這類投資訊息恐讓投資人陷入風險，有鑑於此，凱基證券攜手凱基投顧推出最專業的台股投資影音節目「凱基股股漲」，提供投資人即時、專業及簡單易懂的金融資訊，開播後深獲好評，至今已累積近萬訂閱數。
凱基證券近期更針對收視族群進行調查，顯示觀看過「凱基股股漲」節目的民眾超過95％會推薦給親朋好友，6成觀眾偏愛節目中的熱門個股追蹤單元，5成喜好每日大盤解析與話題產業探討，並肯定節目多元深入淺出，從最貼近各投資族群的理財需求出發，帶給投資人最專優質影音內容體驗。
「凱基股股漲」由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，分析師在證券市場有超過20年研究投資心得與經驗，指引台股投資方向；產業分析研究團隊有博士、也有在生技、資訊、科技等業界多年經歷的成員，更獲「機構投資人雜誌最佳分析師」、「路孚特 （Refinitiv） StarMine Awards獲利預估第一名分析師」多項殊榮，為投資人提供第一手的台股投資分析。
凱基股股漲YouTube節目深受觀眾喜愛，歲末年終之際為回饋投資朋友，由節目主持人凱基投顧分析師許高銘與產業研究團隊共同企劃「2024年台股投資展望特輯」系列節目。此外，推出五集年度展望系列影片追蹤看好熱門產業，內容包含半導體、低軌衛星、車用、網通、PCB等投資機會，幫助投資人搶先布局契機，搭上台股起漲浪潮輕鬆股股漲。
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