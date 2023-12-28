第5屆公益彩券將於明年元旦正式開賣，台灣彩券表示，所有電腦型彩券將於今年底停止發行，「威力彩」28日是這屆最後一次開獎，2億元頭獎若無人中獎，頭獎獎金全數分配至貳獎，彩迷要把握年底最後的翻身機會。

「大樂透」29日是這屆最後一期開獎，頭獎如無人中獎，頭獎獎金將調整至當期貳獎至肆獎當中有人中獎之獎項，按原配獎比率重新分配獎金；而每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」最後一期開獎為12月31日晚間十點。

此外，第5屆公益彩券將不再發行「雙贏彩」與「38樂合彩」2款遊戲，由其餘8款電腦型彩券遊戲與6款刮刮樂新品於明年1月1日開賣。

台灣彩券也揭露第4屆有趣統計，電腦型彩券第4屆頭獎獎金累計超過新臺幣1120億元，臺中市累計開出的頭獎金額以及億元（含）以上頭獎中獎注數，皆為全臺之冠；立即型彩券第4屆累積銷售長度約35萬公里，可繞地球8.8圈，百萬元（含）以上獎項則以新北市兌領個數位居全臺之冠。

第4屆公益彩券至今屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本周將陸續停止發行，28日開獎的「威力彩」為第4屆的最後一期，晚上8點後停止銷售，當期開獎結果如頭獎未開出，但貳獎有人中獎，頭獎獎金將全數分配至貳獎，再由貳獎中獎注數均分所有獎金，但若頭獎與貳獎皆未開出，則獎金全歸入公益彩券盈餘。

「大樂透」也即將於29日晚上8點起停止發行，8種獎項中伍獎至普獎為固定獎金獎項，頭獎至肆獎每注實際中獎金額係由總獎金扣除伍獎至普獎後之餘額，依遊戲規則之獎金分配比率及各獎項實際中獎注數進行分配。

台灣彩券表示，為符合市場需求，「38樂合彩」與「雙贏彩」將分別於12月28、30日進行最後一期開獎，第5屆公益彩券將由其餘8款電腦型彩券遊戲與6款刮刮樂新品揭開序幕。

台彩表示，電腦型彩券每項產品多年經營下來，可以概略判斷出其生命週期，新的一屆刮刮樂也會持續創新，民眾拭目以待。