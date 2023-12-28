富邦金控長期致力支持藝文推廣，讓藝術落實生活中，輔仁大學27日舉行「輔仁大學雅歌藝文沙龍」開幕暨祝聖典禮，富邦金控董事長蔡明興與富邦藝術基金會執行長翁美慧共同出席參與揭幕儀式，期盼沙龍開幕後，提供校內師生申請進行展演、藝文鑑賞、舉行募款音樂會或畫作義賣等文化活動，讓藝術走進生活中，享受藝術帶來的美好與感動。

輔仁大學雅歌藝文沙龍開幕暨祝聖典禮中，由總主教鍾安住親自主持祝聖祈福禮，在揭牌儀式後，由輔仁大學校長江漢聲、音樂系主任王逸超等師長擔綱的開幕音樂會拉開序幕。校方出席貴賓還包括校牧林之鼎、四名副校長王英洲、林瑞德、張懿云、謝邦昌、輔大醫院院長黃瑞仁、創揚建設董事長林山富等人出席，富邦金控多位高階主管也列席參與。

蔡明興致詞時分享，「雅歌藝文沙龍」命名引用舊約聖經詩歌智慧書的第五卷，書中首句提到「所羅門的歌，是歌中的雅歌」，「雅歌」象徵「歌中之歌」，代表卓越絕倫，呼應雅歌藝文沙龍成為一個平台。

蔡明興表示，富邦金控與輔仁大學都有很緊密的合作；富邦藝術基金會27年來以「藝術生活化，生活藝術化」為使命，透過展覽、講座、活動等各形式，讓藝術不再遙不可及，以最親近的方式進入大家的生活，期盼輔仁大學雅歌藝文沙龍開幕後，有更多精彩、多元的藝文活動。

輔仁大學規劃，雅歌藝文沙龍為多功能藝文使用，配備有史坦威鋼琴、大鍵琴、黑膠唱片、無線串流之音樂播放系統、投影機，以及線上直播系統，可舉行各類藝文活動，如小型音樂會、黑膠鑑賞會、電影欣賞會、講座等，亦可針對校內師生、社團進行邀請或受理申請進行展演或藝文鑑賞活動，或舉行募款音樂會或畫作義賣等文化活動。