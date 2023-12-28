國產電動車即將上路！裕隆自主品牌納智捷首款電動車n7將於農曆年前交車，納智捷董事長左自生27日證實，將採三階段交車，希望明年上半年消化現有8千張的預接訂單，也盼產能供應無虞，衝刺全年1.5萬台目標。屆時納智捷有望超越特斯拉，成為國內電動車龍頭。

納智捷10月針對2.5萬名會員公布純電n7預購價後，湧進8千張訂單，比原本預期至少將有3成轉為實質訂單為佳。為避免交車延宕，納智捷隨即喊停接單，左自生表示，明年1月會有小規模交車，比較集中交車的時間，目前設定在農曆年之前，計畫上半年消化完訂單。

左自生表示，將採會員限定的銷售與服務模式，將採三階段交車，先小規模交車，確定產品穩定性，也測試交車流暢度，再進入第二階段大量交車，待半年後消化首批訂單完後，再重啟接單，開放一般民眾透過參與新的會員專案始能獲得購車資格，即第三階段交車。

隨著進入交車關鍵期，納智捷全台據點也整裝待發，包括台北、台中、台南三地將在2024年1月6日起開幕，桃園、高雄也會在明年第1季陸續啟用，除了是未來新世代純電產品的展示空間，也希望將其打造成為會員專屬的社交場域，提供煥然一新的體驗感受。

納智捷也公布n7明年起售價109.9萬元起，較首發開賣時提高10萬元，以反應成本，但仍為國內同價格帶唯一具備純電動力之中大型SUV，由於先前接單反應熱烈，為了提升服務體驗，納智捷後續將優先提供n7預購會員專屬服務與最優惠價格，並動態調整產品價格。

左自生表示，雖然疫情過了，全球汽車供應鏈逐漸回復正常，但汽車晶片種類多，有些還是得搶，但會盡力維持供貨穩定，至少上下半年交的量差不多，全年拚1.5萬台。他也看好隨著國產電動車上路，口碑出來，伴隨基礎充電設施相繼到位，將推升電動車市占。