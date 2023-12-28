國發會27日公布11月景氣燈號，綜合判斷分數大增4分，創下15個月新高，順利擺脫低迷藍燈，再度亮起代表景氣轉向的黃藍燈。且隨著國內景氣轉佳，台股27日上漲139.77點、收17891.5點，創下今年新高，續向萬八挺進；新台幣終場更是大升1.85角、收在30.88元，輕鬆跨越31元整數大關，已是連6個交易日升值。

國發會指出，出口轉好、內需維持熱絡，加上景氣領先指標跌幅縮小、同時指標維持上升，顯示國內景氣持續好轉。11月景氣燈號綜合判斷為20分，9項構成項目中，海關出口值，批發、零售及餐飲營業額均由藍燈轉呈綠燈，分數各增加2分，其餘7項燈號不變。

國發會指出，IMF等機構預測明2024年全球貿易量成長回升，有助挹注出口動能，國內股市交易熱絡，勞動市場保持穩定，加上明年基本工資調升，也有助民間消費動能延續，雖主要機構預測明年台灣GDP可逾3％，然各國央行貨幣政策走向、國際原物料價格走勢，以及地緣政治情勢發展，仍須密切留意。

中央大學台灣經濟發展研究中心同步公布12月消費者信心指數（CCI）為70.06點，連續3個月上揚，創20個月新高，上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」、下降幅度最多的指標為「未來半年國內經濟景氣」，整體CCI較去年大增，代表消費信心比去年好。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，此次CCI指數雖沒有顯著上升，但已來到70點，也符合當前台灣外冷內溫的經濟情勢。但明年台灣出口仍有變數，尤其美國經濟降溫，明年第2季有望降息，但美國家庭及企業債務已高，降息後能否拉抬消費需求，有待觀察。

金管會宣布，明年農曆年前最後交易日（封關日）為2月5日，開紅盤日為2月15日。台股則提前上演封關行情，在台積電、聯發科股價創波段新高，仁寶等AI PC族群同步走高帶動下，多頭氣盛，台積電終場上漲6元，收在592元，創波段新高，貢獻大盤指數約49點。

新台幣因市場對聯準會降息預期提高，國際美元走跌，加上外資連兩日大買台股，27日買超367.88億元，成助攻「31字頭」。匯銀主管坦言，外資匯入、出口商拋匯兩力道匯流，進口商又不夠力，央行下午後幾乎作壁上觀，僅最後一盤微幅調節。