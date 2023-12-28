新竹市長高虹安25日就職滿1周年，日前接受遠見雜誌專訪，暢談過去1年各項施政與建設成果，從「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」，盤點竹市1年來逐步踏實的改變點滴。
「我相信在推動人才培育之下，竹市未來的動能會更寬闊一點」高虹安市長說，竹市是全國先驅的科技城市，科技學術研發人才眾多，中階人才非常關鍵，市府攜手陽明交大辦理人才培訓班，補足產業界對中階人才的需求；更透過SBIR補助計畫支持產業研究，有2,500萬元的補助經費來協助青年創業，提供全方位創新創業服務，要吸引人才留在竹市、企業投資竹市。除了科技業外，竹市亦是充滿歷史文化的人文城市，在傳統產業的「產業創新」方面，市府也積極辦理舊城商圈再造復興計畫，輔導18間舊城商圈店家，並舉辦荔枝節、好香米、茶花季等農產行銷活動，今年更首度加入中台灣農產行銷展售會，將竹市優質的農產好物推廣至全國。
此外，新竹市大力推動智慧治理，運用大數據、物聯網提供市民便利的市政服務，包含攜手8縣市推動智慧停車行動支付服務、推出幸福宜居網2.0、運用科技執法維護環境品質、建置智慧停車柱取代人工開單、提升Open Data應用的質與量，更新增「新竹市數位市民整合服務平台」7項服務。亦積極展開區域合作，成立新竹縣市整合溝通平台，參與多項區域治理平台，共同爭取中央支持，以提升人民福祉。
「青年朋友是推動城市創新的力量」，高市長致力於打造更繁榮、活力的城市，推動青年事務委員會擴大辦理，增加青年可參與的公共活動能量，期盼青年朋友能夠結合在地激發出創意好點子，將各種意見透過青年委員活動交流後，運用在市政參與及規劃中，在傳統市政中注入更多竹市青年的新活力。
「務實逐步解決城市問題」高市長表示，希望城市的基礎環境與建設，真的能夠讓市民朋友的生活品質有所提升；她將秉持為民服務的初衷，努力務實的為市民解決問題，創造專屬新竹市民的「安居科技城」。
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