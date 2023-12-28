我國預計將於2025年邁入超高齡社會，為充實照顧服務人力，勞動部推動「照顧服務就業獎勵」措施，鼓勵失業勞工投入居家式、社區式及照顧機構等長照單位從事照顧服務工作，取得照顧服務員證照且經公立就業服務機構推介就業滿30日，即可申請就業獎勵津貼每月5,000元至7,000元不等，最長可領18個月，最高可領10萬8,000元。

根據衛生福利部統計，截至111年底，長照服務使用人數已達44萬，而照顧服務員市場供不應求，中高齡勞工更是照顧服務員的主力，執業沒有年齡上限，是中高齡轉職和退休再就業者的理想選擇。

60歲的阿賢是建築水泥工，也曾開過大貨車和堆高機裝卸貨物，長達35年的粗重工作，造成阿賢腰椎受傷，面對長期復健和藥物治療，只能無奈辭去工作。受限於年齡和健康狀況，阿賢找工作頻頻碰壁，於是來到勞動力發展署北分署羅東就業中心尋求協助。就服員詳細為他解說長照機構的工作內容和環境，並運用「照顧服務就業獎勵」鼓勵阿賢嘗試，讓阿賢信心倍增，成功通過面試，順利轉職踏上照顧服務員之路。

北分署鼓勵中高齡及高齡民眾加入照顧服務行業，今年截至11月，運用「照顧服務就業獎勵」成功推介2,925人就業，其中年齡超過45歲以上的人數占近6成，更有100多位年齡超過65歲以上的「溫馨的守護者」。欲了解更多相關資訊，請上「台灣就業通」網站查詢，或洽詢北分署轄區各就業中心。