台積電文教基金會舉辦「台積電青年築夢計畫」邁入第八年，今年以「植一顆夢的種子」為題，鼓勵青年學子無論夢想大或小，只要付諸行動與努力，持續以熱情灌溉耕耘，夢想的種子終能發芽。12月25日舉行決審活動，最終共9組團隊自180餘組團隊脫穎而出，共獲300萬築夢獎金。本屆獲獎的計畫內容十分多元，包含關懷弱勢、發展科技以及挑戰衛星發射等方向，青年團隊將於2024年展開精采的築夢之旅。

台積電文教基金會彭宗平董事表示：「第八屆團隊的計畫令人驚豔，不僅擁有更宏大的格局，也展現相當程度的專業，並有許多團隊從台灣走向國際，開展了關懷的面向。」今年參與「台積電青年築夢計畫」團隊的計畫主題展現了新世代對於夢想無邊際的探詢，從發揮自我的藝術才能製作AI主題的電影短片、有自願前去非洲馬拉威提升當地孩童知識水準的學生團隊，更有突破自身學習障礙，因科展獲得肯定的學子，要成立志工團隊來協助更多與他相同背景的學子，這些具有專業技術與國際觀的夢想計畫，令人十分驚豔。

其中，來自中央大學太空科學與工程學系由陳翰琨、蘇胤睿及官慶睿所組成的「SIGHT CubeSat 探空隨筆」，今年在巴西「LASC太空挑戰賽」獲得了第六名；他們希望2024年能夠持續壯大團隊與任務內容，再次赴巴西挑戰LASC，讓自製的奈米衛星成功升空；國立嘉義大學的吳泓陞，克服了學習障礙的困境，在求學的歷程上以耀眼的科展成績，展現了成為科學家的自信心；他提出了「I have a dream 學習障礙也可以做科展」計畫，希望能藉由此計畫消除教師對學習障礙學生的刻板印象，讓更多學習障礙生也能藉由科展的經驗，肯定自我，翻轉制式教育的困境。這9組青年團隊將獲得 300萬元的築夢獎金，同時台積電文教基金會更安排台積電員工擔任築夢陪伴業師，在未來一年陪伴團隊展開精采的築夢旅程。

台積電文教基金會許峻郎執行長補充，「因資訊的發達、國際化的程度，青年學子學習的速度加快，不過要如何在大量的資訊中獲取精華，掌握關鍵資源，有時候也需要助力及引導。」2023第八屆台積電青年築夢計畫獲獎團隊名單，已同步公告於「台積電青年築夢計畫」官方網站，提供團隊及民眾查詢。