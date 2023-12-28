丘丘‧森旅 CHU Resort旗下的靜心品牌「心流‧靜旅 FLOW Retreat」聯手初心苑創辦人田定豐共同推出全台首次「覺醒花蓮‧心流療癒節 New Year Awakening Flow Healing Festival」，將於12月30日至明（2024）年1月1日推出三天兩夜全包式療癒旅程專案，包含任選超過30堂身心療癒課程、入住充滿大自然淨化能量的中央山脈腳下獨棟森屋、品嘗滋養身心的蔬食美饌、享用二子泉旅天然碳酸氫鈉溫泉設施。

距離花蓮市區最近的「二子‧泉旅」，族人的霧來淨身之地由Home Hotel團隊籌備以「身心平衡 Balance your flow」理念為主軸，丘丘‧森旅 CHU Resort位於「國際慢城」花蓮縣鳳林鎮，緊鄰台九線與2018年全新開通的林榮新光火車站，由台北車站出發搭乘自強號僅需2小時45分即可抵達。

丘丘‧森旅 CHU Resort擁有距離花蓮市區最近的溫泉「二子‧泉旅 Onsen Futagoyama」，源泉自原住民太魯閣族人稱為「霧來」（意為溫泉冒出之地）的二子山溫泉，空間以花蓮在地蛇紋石與質樸的洗石子點綴設計，如同置身在大檜山與南二子山沐浴享受。二子‧泉旅設有雙人湯屋、家庭湯屋與男女露天裸湯，溫泉泉質為有助於滋潤皮膚與平衡身體狀態的碳酸氫納泉，酸鹼值為6.96，可安心享受。

二子‧泉旅10月起推泡湯專案「冬季泡湯饗宴」包含雙人湯屋50分鐘、輕食餐點與當日例湯，優惠價1,300元，相當每人650元即可享受半日溫泉放鬆療癒的體驗，冬季泡湯療癒度假首選。