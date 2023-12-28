行政院宣布自明年元旦起調漲公立大專校院教職員工薪資後，12月26日崑山科大也為全校教職員工送上新年大禮，宣布配合教育部政策，除專任編制內教職員工的本俸（含職員專業加給）、專任職員比照軍公教加薪4％外，助理教授級以上學術研究費調整15％，講師級學術研究費則調整4％，這已是該校自2018年以來第三度調漲薪資。
崑山科大辦學績效佳，多年來屢獲教育部補助，除了連續12年榮獲教育部教學卓越計畫、連續五年榮獲典範科大計畫，自107年高教深耕計畫推動以來，歷年共獲得近11.5億的高額補助，總經費榮登全國私立科大最高，使得每位學生平均受益度蟬聯私立科大全國第一。而除了來自教育部的官方補助，崑山科大鏈結企業、挹注產業界資源的能量不容小覷，與超過3,700家廠商建立產學夥伴關係，112年度再次榮獲中國工程師學會選拔為產學績優單位，該校已連續九度蟬聯此榮譽，更二度獲得私立科大第一，實屬不易。
崑山科大校長李天祥表示，即便少子化浪潮的衝擊，該校建立明確的辦學特色與自我定位，發揮產學合作強項並優化學生在學教育，建立以台南地區「好就業、就好業」的科技大學形象。
李天祥表示，根據104人力銀行調查，該校畢業生平均薪資中南部私立科大第一，《遠見雜誌》調查2023技職大學30強，該校為全國私校TOP 10，無論是產學、競賽、專利或各項成果，在全校師生的努力下，建立成功的技職品牌。
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