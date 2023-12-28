和詮科技（6673）10月5日臨時股東會全面改選董事，並推舉鄭再興出任董事長，為和詮迎來新氣象。新的經營團隊除了深化研發外，也將重心放在加強行銷上，包括開拓新的市場及新的產品應用等，讓和詮科技營收及獲利皆能健康成長。鄭再興表示，和詮擁有領先全球抗光銀幕技術，在企業體質改善及強化行銷後，有信心讓和詮IFTC產品「叫好又叫座」，讓和詮脫胎換骨。

鄭再興說，他因緣際會加入和詮科技經營團隊，從和詮房東及客戶（抗光銀幕產品使用者）角色，而後受邀進入和詮經營核心，主要是看到和詮在抗光銀幕技術發展上居於全球領先地位的獨特價值，而過去產品存在的「叫好不就座」的窘境，最缺乏的即是「行銷」這個領域，因此他希望在企業經營及行銷領域上盡一己之力協助和詮脫胎換骨。

鄭再興指出，過去和詮專注技術研發也累積了豐沛能量，未來他將帶領團隊從行銷面向提高和詮市場知名度，如與超短焦投影機大品牌建立雙品牌，在市場的開拓上，除了中國市場外，也將強化歐美及東南亞等市場拓展，也將調整通路結構，希望盡一切的努力讓和詮的產品「叫好又叫座」。

他說，未來和詮除了加大力道發展高增益超短焦投影抗光幕以及中長焦投影抗光幕，以100％自主研發以及專利的加持下，期望為激光電視及抗光幕市場注入源源不絕的助力。目前公司150吋產品已完成研發，另在觸控式、互動式、沉浸式、8K等技術應用的關聯性產品上亦有突破性進展，這些亮點產品即將進入量產階段。此外，和詮也將以現有技術基礎評估切入綠能市場。鄭再興強調，經營團隊將盡一切的努力讓營運健康成長。