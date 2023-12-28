金石門企業自成立以來，憑藉多年專業經驗，高達90％的產品皆為自行開模製造的產品，在整個製程中掌握設計→開模→沖壓→組裝→品檢等環節均嚴格掌握，不斷改進製程，以確保產品的操作順暢和結構緊密，為客戶帶來更高品質、高CP值的工業五金。此外，沖壓過程產生的廢料相對較少且容易回收，進一步提高資源利用率，從而降低了加工成本。其開發過程累積純熟的技術，透過沖壓能確保產品品質的一致性外，價格也相對於其他如鑄造更加實惠。

金石門總經理江錦華表示，近年來沖壓技術在現代製造業中的地位日益重要，沖壓技術的優勢不僅體現在高效率和精確度方面，更在於能夠快速實現大規模生產。以「鐵匠牌Asmith」品牌聞名的金石門企業在沖壓技術上的靈活性和應用性極其高，利用沖壓的原理，透過壓力的施加沖壓出各種複雜形狀和尺寸，並以不同工序的鎖定組裝使平面鈑金成形為立體五金工件，並應用這項技術製程於鉸鏈、門鎖、搭扣、腳座、把手等。

金石門企業通過ISO的嚴格考驗，將每一個產品都經過嚴格篩選和嚴密的品質控制，並提升產品的強度、耐用度和穩定性，通過反覆的檢測和調整，使產品達到最佳公差，以確保客戶在安裝和使用時能夠輕鬆便利；並堅持創新和技術的引領，同時作為重視企業社會責任和尊重國際人權的企業，堅決宣示不接受使用來自衝突礦區的金屬，金屬來源皆符合道德和可持續發展的原則，以達到履行社會和環境責任。網址：https://www.asmith.com.tw/index.php?lang=tw。