恆智重機致力推動智慧機械以客製化、自動化、無人化，堪稱台灣一流電動搬運設備製造廠。恆智重機同時致力推動智慧機械，與各家軟體業者共同推出AGV無人駕駛磁軌導引搬運車以及AMR自主導航移動無人運搬車，並成功開發出可自動搬運高達10噸的電動搬運機種，可配合客戶的需求及預算，讓搬運自動化、無人化，節省搬運的耗時及人力的浪費。

恆智重機董事長翟毓溶表示，在節能減碳的訴求下，智慧化的電動運搬設備，不僅可為企業主省下一筆可觀的人事以及時間成本，可讓企業集中從事更高經濟價值的生產作業。生產各型電動物流、倉儲、運搬設備，並客製化製造特殊規格的物料搬運堆高設備，具備自製化及研究能力，透過豐富經驗的傳承，在台灣苗栗總廠設計、製造出因地制宜的電動搬運設備。

恆智重機研發高速懸吊型電動拖板車、貨叉懸浮型電動拖板車以及電動拖板車內建電子數位磅秤等各項電動運搬物流設備；懸浮型電動拖板車，當進出封閉型塑膠棧板時，前方貨叉在降至最低時靠著貨叉尾端的導輪，能使貨叉前端可懸臂式的進出封閉型塑膠棧板，能有效解決客戶使用封閉型塑膠棧板時不易進出的困難點，可適用建築業、倉儲業、物流業、食品業等有使用封閉型塑膠棧板進出需求的業者。

恆智重機今年獲頒第29屆的「中部地區傑出經理獎」，歷年來獲獎不斷「台灣精品獎、小巨人獎」與「國家品牌玉山獎」等多項獎項，堪稱台灣一流的電動搬運設備製造廠。恆智重機網址：http://www.liftruck.net。